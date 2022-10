Ne bo vam preostalo drugega, kot da se predate

Svojo retrogradnost bo zaključil 8. oktobra, čemur 23. oktobra sledi še konec retrogradnosti Saturna. Verjetno boste začeli čutiti nekoliko večji zagon v življenju, zato je to pravi čas, da pospešite tempo z vsemi lekcijami, ki ste se jih naučili v retrogradni fazi.

Pluton je bil retrograden od 29. aprila, zdaj se ta faza konča, kar vam lahko povrne občutek moči. S tem se konča tudi petmesečna pot globokega notranjega psihološkega dela na sebi. Pluton je planet smrti in ponovnega rojstva, zato boste morda z večjo jasnostjo videli, kako ste se preobrazili. Če ste doživeli kakšen konec, boste zdaj videli, da vas to vodi v novo smer.

V prihodnjih tednih in mesecih boste lahko s to močjo naredili globoke spremembe, saj boste bolj vztrajni in neposredni. Manj verjetno je, da boste razmišljali o spremembah, ki se vam bodo zdele vsiljene, ampak naredili tiste, ki so potrebne.

Drzna in zdravilna polna Luna

Oktober prinaša tudi neverjetno zdravilno, a morda tudi nekoliko drzno polno luno v ovnu, ki nas bo globoko izstrelila v sezono mrkov. Ta nosi nekaj nestanovitne energije, ki pa bo verjetno sprožila zdravljenje. Rezultati tega bodo pozitivni, toda pot do tja bo morda nekoliko težavna. Pazite le, da ne postanete tako obsedeni z zdravljenjem, da izgubite svojo pot in umirjenost. Zavedajte se, da morate zrahljati nadzor ali pričakovanja, kako se bo to zdravljenje odvijalo. Ta polna luna vam lahko pomaga spoznati, da se morate prepustiti in dovoliti, da tudi zdravljenje, kjerkoli je za vas trenutno potrebno, poteka ob svojem času.

Opomnila vas bo, da razmislite o tem, kako se spoštujete v kontekstu tesnih odnosov. Zdaj se lahko zgodijo spremembe, ki se tičejo vašega fizičnega telesa, vodstvenih sposobnosti, sposobnosti dajanja pobude in začenjanja novih stvari ter tesnih partnerstev. Spodbujala vas bo, da najdete ravnovesje med zadovoljevanjem svojih osebnih potreb in skrbjo za druge, med neodvisnostjo ali druženjem. Ker se tudi Sonce poravna z Venero in s Saturnom, vas lahko motivirata ljubezen ali užitek, pa vendar boste razumni in praktični. Aktiven bo tudi kvadrat Marsa in Neptuna, zato je pametno počakati in videti, kaj drži, preden se podate v akcijo.

Ozdravitev, a le če se boste predali

Ne bo vam preostalo drugega, kot da se predate.Doseganje točke predaje prihaja iz nestanovitne energije ovna, ko preprosto ne boste mogli nadaljevati tako, kot ste bili vajeni. Soočanje z rano in možnost zdravilne magije prihajata s povezavo te lune s Kironom, ki obljublja ozdravitev, a le če se boste predali, saj šele predaja povzroči sprejemanje, opuščanje, odpuščanje in vas odpre novim možnostim.

Kiron je znan kot ranjeni zdravilec, ker se je naučil najti moč, modrost in darove, ki lahko izvirajo iz njegovih ran. Sprejel je, da so nekatere rane pregloboke, da bi ga kdaj zapustile. Namesto tega jih je uporabil kot gorivo za lastno prebujenje.

Kiron uči, da lahko še vedno živite lepo, čeprav ste morda zlomljeni, žalostni, osamljeni, depresivni ali bolni in ste bili vedno znova ranjeni. Omogoča vam, da razmišljate o svojih ranah kot o skrivnih portalih v globlje razumevanje in sočutje, višjo intuicijo, znanje in celo potencial, da pomagate pri zdravljenju in vodenju drugih. V času oktobrske polne lune bo Kiron v ovnu še vedno retrograden, krepil bo ognjeno energijo in potencialno priklical stvari iz preteklosti, ki jih je treba rešiti. Kadarkoli imamo tako močno ognjeno energijo, jo moramo usmeriti v gibanje.

Prepustite se in dovolite, da tudi zdravljenje, kjerkoli je za vas trenutno pomembno, poteka ob svojem času.

Že majhen korak šteje!

Ne morete ostati na istem mestu, morate se premikati. Zamisel o gibanju se lahko kaže kot potreba po plesu, telovadbi ali teku, potreba po koraku v katero koli smer, da spremenimo ali razvijemo nekaj v življenju. Ta je dobeseden in nameren korak za preusmeritev energije v vašem življenju. Ni nujno, da je velik, že majhni štejejo!

Tudi Venera, planet ljubezni in odnosov, je zelo aktivna to polno luno, njeno močno ognjeno zdravilno energijo sprožijo naše povezave z drugimi. Če ste v katerem od odnosov nosili masko, niste mogli izraziti svojega pravega jaza ali ste težko postavljali meje, se lahko vse to pokaže. Vsi odnosi, ki so vas oddaljevali od vašega pravega jaza, se bodo pokazali v pravi luči.

Luna, ki nas bo izstrelila v sezono mrkov

To je zadnja polna luna pred začetkom sezone mrkov. Če se nekaj zdi nerazrešeno ali se začne razpletati, boste morda morali počakati do polnega luninega mrka, ki bo v novembru, da vidite, kako se bo vse razpletlo.

Ob tej polni luni je popolna konfiguracija velikega trigona, ki ga aktivirajo Sonce, Saturn in Mars. Ta energija lahko prinese občutek lahkotnosti. Predstavljajte si, kot da vesolje zagotavlja dež za gašenje požarov, ki so ušli nadzoru. Ne glede na to, kako nestanovitna je lahko ta polna luna, bo dovolj pomirjujoče, zdravilne in sladke energije, ki vas lahko omehča, prinese lahkotnost in vas spomni, da je življenje namenjeno lepemu in urejanju kaotičnega.

Ohranjajte visoko naravnanost. Iz srca,

Shana