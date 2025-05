Navihanka Tina uživa v materinstvu (Suzy)

Zaupala nam je, kako se počuti in kako uživa v svoji novi vlogi. Članice skupine Chicas trenutno ne nastopajo, Maša, Jasmina in Veronika pa kot članice skupine Mjav nastopajo predvsem na zasebnih dogodkih.

Konec februarja je Kamničanka Tina Poljanšek, ki se je medtem s partnerjem Sandijem preselila na Notranjsko, sporočila veselo novico, da je postala mamica. Ekskluzivno je za našo revijo razkrila nekaj več podrobnosti. Tudi ime prvorojenke, ki se je je par razveselil.

»Rubi Marie je največji blagoslov v najinem življenju! Prinesla je obilo ljubezni in nežnosti ter hkrati povsem novo življenje, ki vsak dan prinese nekaj novega. Glede na to, da je stara dobra dva meseca, njen ritem še ni ustaljen. Ponoči se zbudi le, če je lačna ali ima mokro pleničko. Med nočnim previjanjem že dodobra preizkuša svoje glasilke in vse mogoče zvoke, tako da se včasih pošalim, da je nočno petje posledica tega, da je bila celotno lansko sezono veselic z menoj v trebuščku. Sicer je po videzu bolj podobna očiju in po meni rada spi. Ko gre oči v službo, jo po navadi podojim, nato spiva vsaj še uro ali dve. Popoldneve najraje preživljamo v naravi. V bližini imamo Cerkniško jezero, kamor se velikokrat odpravimo. Glede na to, da se po porodniškem dopustu želim preusmeriti predvsem v prodajo družinske znamke harmonik MATT, imam enkrat na teden prek spleta učno uro nemščine, preostali čas namenim najini punčki, saj se ji želim res posvetiti. Materinstva sem si od nekdaj želela in res sem hvaležna, da se nama je pridružila in z navihanimi nasmeški že kaže svojo radovedno in radoživo naravo,« nam je zaupala presrečna mamica. Dodala je še, da je Rubi rodila v porodnišnici v Postojni, kjer so vse opravili strokovno in srčno, zato ji bo porod ostal v najlepšem spominu.

Spomnimo, da je Tina končala študij na deželnem konservatoriju za glasbo v Celovcu, na oddelku ljudske glasbe, za glavni instrument je izbrala štajersko harmoniko. Med študijem se ji je utrnila ideja, da bi ustvarila lastno harmoniko MATT, ki jo je iz masivnega lipovega lesa ustvarila po lastni zamisli, in še glasbeno šolo, v kateri je prirejala glasbene urice. Še preden se je Tina pridružila Maši Uranjek Frece, Jasmini Kališnik, Hermini Matjašič Veber in Luciji Župevc v skupini Chicas, ki trenutno ne nastopa, je bila članica ansamblov Navihanke in Prisrčniki.

S skupino Chicas je še lani odigrala celotno sezono veselic.

Tina Poljanšek s svojo harmoniko, za katero je prejela nagrado. Nagrajena je bila kot najbolj izvirna podjetniška ideja.