Navihana Katarina Čas: Ustvarjalnosti nič ne ustavi

Katarina navdušuje z zasanjano glasbo.

Simpatična igralka, ki smo jo najprej spoznavali kot voditeljico, zadnje čase pa se prav eksperimentalno, kot nam je povedala, za dušo ukvarja tudi s petjem, je pred nekaj dnevi objavila svoj novi videospot.je za oboževalce svoje zasanjane, a hkrati poskočne glasbe s prav navihanimi ritmi v okviru projekta K.A.T. izdala novo skladbo The Loop, v kateri spet govori o zapletenosti odnosov. Kot nalašč za pretekle dni skladba govori o deževnem dnevu in moškem, ki jo povabi k sebi, da si bosta krajšala čas.V videospotu Katarina pokaže tudi plesno nadarjenost, ki jo je svoje čase razvijala v plesni šoli Mojce Horvat, saj zapleše v različnih okoliščinah in oblačilih, mi pa skladbi napovedujemo, da bo tudi vam zlezla v uho in ude.