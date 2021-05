Miha Hercog navdušuje z glasom

Spominja

na Vlada

Kalemberja.

Narava, glasba in seveda njegoviterso stvari, brez katerih sine zna zamišljati življenja. Tokrat se nam predstavlja v zabavni različici, saj je obisk prijateljicena njeni domačiji izkoristil za poziranje s kozami.Ob tem je zapisal, da je v družbi svojih 'bejb', in s tem dokazal, da ima smisel za humor. Vendar tistega, kar je sledilo, ni pričakoval nihče. Avtor številnih slovenskih in nemških uspešnic je namreč zapel in osupnil ljubitelje dobrih vokalov. Tako ubrano in čustveno je izvedel avtorsko skladbo, da se je usul plaz pohval in iskrenih prošenj, naj čim prej izda album.Uspeh bi bil glede na slišano zagotovljen, kajti z načinom interpretacije in barvo glasu spominja na priljubljenega hrvaškega lomilca ženskih src. Morda pa se lahko kmalu nadejamo zaljubljenega dueta v poročnih opravah, saj se bosta Miha in Saša še letos poročila.