Navdušenje July Jones: dobila je britansko državljanstvo (Suzy)

July Jones se je rodila v Ljubljani, vendar že od svojega 15. leta živi v tujini. Sprva se je preselila v Združene države Amerike, kjer je na kalifornijski univerzi Berkeley študirala jazz. Študij je kmalu opustila, saj je ugotovila, da se želi ukvarjati s pop glasbo, in se pri 18 letih preselila v London.

Življenje na Otoku je imelo velik vpliv na njeno glasbeno pot, zato se pevka, ki jo je letos v finalu Eme premagal Klemen Slakonja, ni nikoli odločila za vrnitev v domovino. Pred dnevi je celo postala državljanka Velike Britanije, na kar je čakala dolga leta.

»Po 10 letih sem končno dobila britansko državljanstvo. Sem sem prišla kot otrok z velikimi sanjami. Leta sem igrala na ulici, gradila iz nič in se spremenila v umetnico, kakršna sem danes. Večino časa je bilo težko biti le priseljenka, saj so me na to ves čas opominjali. Včasih sem imela občutek, da se moram bolj potruditi, da bi me enačili s prijatelji, ki so imeli več sreče, ker so se rodili drugje,« je iskrena.

Dodala je še, da je zelo ponosna na korenine in pot, ki jo je prehodila.