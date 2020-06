Navdušeni Primož Roglič: Dobil je svojo himno

S tabo je Slovenija!

Slovenski kolesarski šampionje dobil videospot za svojo navijaško himno, v katerem ga vidimo v zanj neobičajnih vlogah, in sicer kot kitarista in bobnarja. »Vsi smo ponosni, da je tukaj doma najboljši kolesar sveta!…« se glasi refren navijaške himne S tabo je Slovenija, besedilo za katero je napisal in jo tudi uglasbilIdejo za skladbo je dobil po Primoževi zmagi na Vuelti leta 2019. »Skladbo smo prvič predstavili 15. oktobra, na Primoževem sprejemu v Zagorju ob Savi. Ker sem opazil, da je šla ljudem hitro v uho, sem se odločil, da jo posnamem v studiu in naredim videospot zanjo,« je povedal Žujič.Snemanje se je pričelo že februarja, a se je potem zaradi karantene tudi ustavilo. »Korona je bila za nas na neki način tudi prednost, saj je imel Primož malce več časa in je lahko sodeloval pri snemanju videospota,« je še povedal mladi Zagorjan. Ustvarjalci videospota pa so se znašli še pred enim velikim izzivom, saj so ga morali posneti v enem dnevu.