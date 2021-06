Navdušeni Čuki: Pri nas je resnično vse mogoče!

Pred kratkim so priljubljeni Čuki v svet poslali videospot za pesem Mogoče, v katerem Jernej Tozon dvori Jasni Kuljaj. Po dveh tednih od predstavitve videospota, v katerem nastopata tudi Rado Mulej in Petra Potrebuješ, hči Jožeta Potrebuješa, pa so se že zavihteli na vrhove glasbenih lestvic.



Fantje, ki so za snemanje videospota angažirali tudi plesalke Plesnega mesta, za koreografijo je poskrbela Maruša Krušič, so zdaj že prepričani, da so ustvarili nov poletni hit, saj ima videospot na youtubu že skoraj četrt milijona ogledov.



Jože je to novico sprejel z navdušenjem in sporočil: »Veseli in ponosni smo! Mogoče bo pa Mogoče celo večji hit od legendarnih Krokodilčkov, ki smo jih Čuki predstavili pred skoraj 30 leti, saj Krokodilčki takrat niso bili na prvem mestu Youtubove lestvice! No, logično, saj ga takrat sploh še ni bilo, star je namreč šele 16 let, torej pol manj kot mi. Ni pa nemogoče, da bo pesem Mogoče res največji hit tega poletja.« Ja, pri Čukih je pač vse mogoče.

