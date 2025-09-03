VELIKA LJUBEZEN

Navdušena Tina Potočnik Vrhovnik: Čili ji je ukradel srce (Suzy)

Igralka MGL obožuje postavnega in kosmatega manekena, s katerim se rada fotografira.
Fotografija: Tina Potočnik obožuje svojega Čilija.
Tina Potočnik obožuje svojega Čilija.

S. R., Foto: osebni arhiv
03.09.2025 ob 09:00
S. R., Foto: osebni arhiv
03.09.2025 ob 09:00

Gre za Čilija, mehko mačjo dušo, ki je osvojila njeno srce. »Sosed je oddajal tri oranžne mucke. Izbrala sem najbolj radovednega in najmanj plašnega. To je zdaj moj mačkon Čili, ki je star osem let. Doma imamo več muckov, a samo Čili gre z mano na vrt in tudi domov. Pogosto mi prinese kakšno veliko miš. Če je to ponoči, jo poje na pragu, čreva pa pusti, da jih zjutraj vidim. Crkljiv je samo zgodaj zjutraj, takrat pijeva kavico, on pa dobi svoje posebne brikete. Ko ima dovolj crkljanja, se usede pred balkonska vrata in opazuje ptiče. Ni ljubitelj otrok, a to lahko razumem. Zdi se mi zelo bister maček. Ker je že star, me vedno skrbi zanj, saj je večinoma zunanji muc,« razlaga Tina in doda, da je za njo najboljša gledališka sezona doslej.

Najprej se je učila komedijskih veščin pri Diegu de Brei, potem je sodelovala pri odlični predstavi Vila blok Evropa z direktorico in režiserko Barbaro Hieng Samobor. »Neverjetna je – taka nežna, ženska roka, ki ve, kaj hoče. Zelo hvaležna sem za to čudovito sezono in upam, da bomo v naslednji še igrali ponovitve,« pravi.

