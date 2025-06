Navdušena Sanja Modrić: finale, kot ga še ni doživela (Suzy)

Novinarka in voditeljica Sanja Modrić je že večkrat dokazala, da je prava mojstrica pred in za kamero. Velika poznavalka in ljubiteljica športa, še posebno košarke in nogometa, se je nedavno vrnila iz Nemčije, kjer je v živo spremljala finalno tekmo Lige prvakov.

Zadnji obračun pred dolgim poletjem je bil spektakularen, saj je francoski PSG s pet proti nič pokoril italijanski Inter, tako se je prvič v zgodovini omenjenega tekmovanja zgodilo, da je neki klub v finalu dosegel takšno število golov. Čeprav so bili dnevi pred težko pričakovanim praznikom nogometa za priljubljeno novinarko zelo naporni, ji bodo kljub temu ostali v zelo lepem spominu. Preden je odpotovala nazaj domov v Ljubljano, je simpatična televizijka še pozirala s pokalom, ki je letos odpotoval v francosko prestolnico.