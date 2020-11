Navdušena Petra Zore: Oboževalci ji pošiljajo posnetke

Najbolj priljubljena učiteljica v Sloveniji Petra Zore in njena skupina Bomb Shell ne počivata. »V skupini smo štirje in ves čas imamo kakšne ideje, ki bi jih želeli izpeljati. Lotimo se prav vsake, pa če je prava ali ne,« pravi. Pred dobrim mesecem so zaključili snemanje novih skladb, za katere pravijo, da bodo malce drugačne od njihovih predhodnih. Ob prvi obletnici skladbe Lublana so se odločili, da tudi to preoblikujejo.»Lublana je moja avtobiografska skladba, ki je zdaj v akustični verziji, da si jo oboževalci lahko zavrtijo kar iz udobja svojega naslanjača,« o novi različici navdušeno doda Petra, ki je ob koncu ...