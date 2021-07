Navdušena hribolazka Tjaša Železnik

Čeprav je med hitenjem po opravkih po ljubljanskih ulicah vedno brezhibno urejena, največkrat jo boste srečali z roko v roko z ljubko hčerko Marli, ima igralka Mestnega gledališča ljubljanskega in stara znanka televizijskih nanizank Tjaša Železnik še konjiček, za katerega vedo le njeni najbližji – obožuje hribe.



Pogosto boste videli, kako se vzpenja kot gorska koza – elegantno, hitro in z nasmehom. Seveda pa je rada tudi v naravi, kjer si napolni baterije po naporni sezoni pa delu s hčerko za šolo, modno urejena.



Tjaša je namreč vedno usklajena od glave do peta in nikoli ne obleče prve majice ali hlač, ki jih vzame iz omare, temveč malo premisli, kako in kaj kombinirati. Zato tudi v hribih pritegne veliko (moških) pogledov, četudi se sama tega največkrat ne zaveda.



