Navdušena Filip in Nastja Pesek: Dojenček na poti

Uspešen podjetnik in marketinški strokovnjak Filip Pesek svojih prijateljev na družabnih omrežjih kar ne neha zasipavati z dobrimi novicami, naj bodo osebne ali poslovne narave, ker deli veselje, pa se mu to očitno tisočkrat povrne. Sin priljubljene voditeljice Rosvite Pesek, ki se je pred dobrim letom poročil, je te dni oznanil, da bo postal očka. Z ženo, sicer uspešno podjetnico Nastjo Kramer Pesek, pa sta veselo novico z javnostjo delila na prav poseben način. Da ju bo še letos obiskala štorklja, sta sporočila z dopusta na grškem otoku Mikonos, kjer zaljubljeni očka nosečnico razvaja z odlično kulinariko in romantičnimi razgledi, ob katerih sta oba še dodatno raznežena. »Dam za rundo, kmalu, obljubim,« je med drugim zapisal Filip in priznal, da je povsem evforičen od veselja in podivjanih hormonov. Polna pričakovanj pa je nedvomno tudi bodoča babica Rosvita, ki so jo že ob poroki mladega para popolnoma prevzela čustva in najbrž že komaj čaka, da bo lahko pestovala in razvajala najmlajši družinski zaklad.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: