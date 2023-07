Nadpovprečno nadarjena Lina Kuduzović je pred našimi očmi iz pojoče punčke zrasla v pravo morsko deklico. Na tej poti je morala zadeti ob mnogo čeri, ki so jo izoblikovale, da se danes še bolj odločno zavzema za pomembne vrednote. Tiste, ki jih večina mladostnikov, a tudi odraslih najraje povleče čez filter, da jih olepšajo. Dan pred silvestrovim bo dopolnila dvajset let in lahko smo ji hvaležni, da tako pogumno ter odgovorno nagovarja druge, naj ne nasedajo pastem navideznih idealov. »Vedno sem se borila s podobo svojega telesa. Spomnim se, da ko so bili modni razmiki med stegni, sem si jih ...