Navdihujoč film o Dejanu Zavcu: Če je uspelo meni, lahko tudi vam! (Suzy)

Ptujčan Dejan Zavec je eden najboljših, a tudi najbolj srčnih slovenskih športnikov. Čeprav je že pred leti odložil boksarske rokavice in se posvetil drugim izzivom, s svojo osupljivo življenjsko zgodbo še vedno navdihuje ljudi.

Zato so avtor in režiser Gašper Pavli, scenarist Martin Horvat in producent Aleš Pavlin o svetovnem boksarskem prvaku in najboljšem slovenskem boksarju v zgodovini nedavno posneli kratki igrani film 13. runda. Film je simbolično dolg natanko 13 minut. V njem se poetično prepletajo biografsko navdahnjeni fragmenti iz Dejanovega težkega otroštva in mladosti. Zgodba vključuje tudi kurenta, ki iz delov pustne maske na telesu odraslega moža zaživi kot mogočno mitsko bitje, in v finalni bitki, 13. rundi, simbolno obračuna s svojimi strahovi iz otroštva.

»Vedno znova sem počaščen, ko nekdo pokaže zanimanje za mojo zgodbo in življenje. Sporočilo tega filma je predvsem upanje. Če je uspelo meni, lahko uspe tudi vam. Želim si, da nihče ne bi obupal že pred začetkom ali ko naleti na kakšno oviro. Z vztrajnostjo se namreč lahko doseže skoraj vse. Le vztrajati je treba in ohranjati upanje,« je spodbuden naš šampion.