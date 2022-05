Navdihuje ga družina

Plesalec, koreograf in glasbenik Žigan Krajnčan je ob koncertno-plesnem spektaklu Fusion Reactor, ki ga je minulo sredo izvedel v ljubljanskem Kinu Šiška in v njem prepletal avtorsko glasbo in ples, izdal še novo pesem z naslovom Sunlight Reggae.

Rad prepleta ples in glasbo.

Pravi, da je skladba nastala ob njegovem navdušenju nad družino, ki jo ustvarjata s partnerico Kristýno Šajtošovo. »Skladba se je tako rekoč kar sama napisala, ko je bila hčerka stara okoli osem mesecev in sta se z mamico igrali na travi pred hišo. Sonce je že začelo zahajati in je sijalo s prečudovito svetlobo. Jaz sem sedel s kitaro za mizo in se prepuščal temu čudovitemu občutku. Kar naenkrat se je zgodilo. V glavi sem zaslišal melodijo in besedilo. Umaknil sem se in pustil, da se skladba izlije na papir ter prevzame kitaro in glasilke,« je pojasnil.

Pesem pa je posebna tudi v tem, da ji je končno podobo nadel nekdanji kitarist Amy Winehouse Femi Temowo.