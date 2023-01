Navada je železna srajca

Prepričana sem, da poznate pregovor, da je navada železna srajca. V mojem spominu je sicer ta pregovor bolj povezan s slabimi navadami. Vsaj spomnim se, da je to kdaj rekla kaka gospa, ko se njen gospod ni prilagodil kakšni novosti.

A vseeno sem te dni razmišljala o tem pregovoru. Pri svojem delu, ko ljudi učim nežnega in učinkovitega gibanja, ne morem mimo navad rednega gibanja. Ker je gibanje koristno in učinkovito le, ko je redno. Ker vaja dela mojstra le, če mojster dela vajo.

Vsi imamo dobre in slabe navade. Smiselno je, da se slabih odvadimo in poskušamo uvesti nove, dobre, koristne. A vsi vemo, da to še zdaleč ni enostavno in da je veliko lažje popustiti in se prepustiti nekim užitkom, ki so le hipni, ker nam na dolgi rok povzročajo škodo tako na področju fizičnega kot psihičnega zdravja.

Pri delu sem ugotovila, da so navade 'nalezljive'. To pomeni, da če se boste več družili z ljudmi, ki imajo več slabih navad (npr. kajenje, redno pitje alkohola, preveč hrane …), obstaja velika verjetnost, da se jih boste potihoma, morda celo nenačrtovano, nalezli.

Tanja želj Zupančič

In enako velja, da če se boste družili z ljudmi, ki imajo veliko dobrih navad (npr. zdravo prehranjevanje, redno gibanje, zgodnejše odhajanje v posteljo …), obstaja zelo velika verjetnost, da se boste sčasoma zlili s to družbo. Zato preverite, s kom se družite in kako ta družba s svojimi navadami vpliva na vas.

Hkrati smo z navadami uspešnejši, če so nove majhne, dosegljive, realne, če jih priključimo že obstoječim oz. utečenim. Npr. takoj ko vstanem, si umijem zobe. Takoj ko si umijem zobe, se pet minut razgibavam. Medtem ko čakam, da zavre voda za kavo, razgibam vrat in ramena. Ali telovadim, takoj ko pridem iz službe. Ali pred vsakim obrokom pojem en sadež. Preden grem spat, berem knjigo.

Ko je navada utečena, nimamo težav s tem, kdaj bo na urniku. Ko pa želimo uvesti novo navado, si lahko s temi preprostimi in učinkovitimi triki zelo pomagamo.

S strankami vedno delam vsaj pet tednov. K meni ne moreš priti samo na eno uro vadbe. Če ne delava vsaj nekaj časa, ne dava telesu niti malo priložnosti, da bi se odzvalo na to, kar delava. Vsaj pet tednov namreč traja, da se telo odzove na vadbo. In ko enkrat zares začneš redno vaditi, lahko šele po petih tednih začutiš vse prednosti vadbe. Ko postane gibanje naš življenjski slog, nekaj povsem normalnega, vsakdanjega in nekaj, kar pogrešate, če ga nekaj časa ni, veste, da je navada usvojena. In takrat bo težje izginila iz vašega življenja.

Moja želja za vse nas je, da nam postane (če nam že ni) gibanje tako pomembna vrednota, da ne bo dileme, ali naj bo na urniku. Pomembno je, da telo premikamo, naj gre za delo na vrtu, jutranje razgibavanje ali organizirano telovadbo, morda celo rekreativno tekmo. Telesu je vseeno, kaj je to.

Pomembno mu je namreč, da dobi hrano za sklepe in ohranja vitalnost. To dobi z gibanjem. Če ste redno telesno aktivni, vam čestitam. In želim, da pri tem vztrajate. Če niste in se ne gibate, imam za vas tudi dobro novico. Na začetku je že 10 minut vsakodnevnega gibanja v kosu dovolj. In 10 minut res hitro mine in dobro počutje, ki temu sledi, je vredno veliko več kot 10 minut časa. Res se splača. In še znanstveno dokazano je, da pomaga. Če ne zmorete sami, si pri tem poiščite pomoč.

Jaz res navijam za vas. Ker se da!