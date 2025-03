Natka Geržina se je vrnila na kraj zločina (Suzy)

Te dni mineva sedem let, odkar sta si na romantičnih in eksotičnih Filipinih, na priljubljenem letoviškem otoku Boracay, obljubila večno zvestobo članica nekdaj priljubljene skupine Power dancers in lastnica plesne šole Natka Geržina in dolgoletni partner Zvone Tomac, član skupine Kingston.

Skupaj s sinovoma in prijatelji so obujali spomine na poročni dan na Filipinih. Foto: osebni arhiv

Spomin na poročni dan je še zelo živ. Foto: osebni arhiv

Seveda sta Natka in Zvone, ki imata dva sinova, Nika in Luko, skupaj precej dlje. Zakonca sta strastna popotnika in po sedmih letih sta se s sinovoma in z druščino prijateljev vrnila na kraj zločina. Skupaj so na beli peščeni plaži in ob turkizno modrem morju obujali spomine na poročni dan, ko je bila ona prelepa nevesta v čudoviti beli čipkasti obleki z odprtim hrbtom, on pa je v zakon stopil, oblečen v belo srajco z metuljčkom v peščeni barvi ter hlačah in telovniku enake barve.

,