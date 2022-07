Nataša Pirc Musar je po ascendentu sicer organizirana, pridna, vestna, natančna, praktična, prizemljena, disciplinirana devica, zahtevna do sebe in drugih, a ker je njen vladar Merkur v dvojčkih, zna na življenje pogledati tudi z lahkotnejše plati. Vešča je v komunikaciji, živahna, nenehno v pogonu, bistra, iznajdljiva, prilagodljiva, s širokim krogom prijateljev, v katerem zna biti duša družbe. Cilje dosega z jekleno prodornostjo in odločnostjo, njene ideje in pogled na svet so inovativni, moderni, napredni. Kariera je eno glavnih področij njenega zanimanja, zelo je ambiciozna in vanjo vlaga ...