Nataša Pirc Musar in Tanja Fajon: Hitri in drzni (Suzy)

Že dolgo vemo, da predsednica Nataša Pirc Musar z veseljem sede na svojega jeklenega konjička in se predaja adrenalinu in užitkom, ki ju prinaša tovrstno raziskovanje lepot naše dežele. Že 15 let je namreč strastna motoristka, ki proste trenutke rada izkoristi za pobeg od stresa in obveznosti v svobodo in sprostitev, ki ju ji nudi vožnja.

Tokrat pa se na potep do gradu Strmol ni odpravila sama, ampak skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki je izpit za motor opravila junija lani. »Užitek. Odklop. Punce na motorju smo zakon!« je povedala predsednica, ministrica pa je dodala: »Dobro me je potegnila naprej. Prav fino je bilo. Kar nekaj novih kilometrov in sladoled za povrhu.«

Drznima damama želimo še veliko predvsem varnih prevoženih kilometrov ter prijetnega ženskega druženja.