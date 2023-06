Pravijo, da so tisti, ki so sami doživeli težke zgodbe, bolj občutljivi za trpljenje drugih. To vsekakor drži za ustanoviteljico humanitarnega društva Olimpiki Natašo Olimpiki, ki ne skriva, da se je morala v življenju spopadati s težkimi izzivi. »Verjamem v strpnost in ljubezen.« »Kot štirinajstletni otrok sem spoznala bodočega moža, starejšega moškega, v tistem odnosu se je dogajalo veliko nasilja. Zaščite s strani staršev ni bilo dovolj, tako sem padla v precej nesrečno zgodbo, ki je bila na zunaj videti srečna,« se spominja. »Bivši mož je ljubezen spremenil v obsedenost in sovraštvo. Izv...