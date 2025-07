Nataša Naneva je premagala strah (Suzy)

»Na ozko je šlo,« pripoveduje Nataša Naneva o svojem največjem gorskem podvigu doslej. »In zelo počasi. Malce pred ozkim prehodom smo srečali fanta, ki se je obrnil, saj je mislil, da naprej več ne gre. Takrat se mi še sanjalo ni, kaj me čaka, dokler nismo prišli do izredno lepe skale, kjer se je zdelo, da smo obtičali v enosmerni ulici,« opisuje adrenalinsko izkušnjo.

»Vodnik Mitja je dejal, da samo od spodaj splezaš pod skalo, že si čez dobrih deset minut na vrhu. Skoraj sem zmrznila od strahu in se šele v tretjem poizkusu umirila z dihanjem. Počasi sem se splazila skozi ozko razpoko in šla ob odlični motivaciji čez sebe. Nepopisen je občutek veselja, da sem dosegla svoj najvišji vrh, prelepo Kočno z 2540 metri,« se je pohvalila voditeljica in priznala, da se je ves trud poplačal s prečudovitim razgledom.