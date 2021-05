Pred dnevi sta praznovala 41. obletnico poroke, na katero imata izjemno lepe spomine. Zaljubila sta se na rokometnih treningih, ko je bilo Nataši komaj 14, Dinu pa 16 let. Z veliko ljubezni, dobre volje, lepe energije in razumevanja sta Nataša in Dino v zadnjih desetletjih premagala vse ovire. »Mlada rokometaša sva od zaljubljenosti hodila po zraku in bila skupaj vsak trenutek, če se je le dalo. Po treh letih je moral Dino v vojsko. K sreči le v Kranj, da sva bila vseeno lahko veliko skupaj. Prav nič se nisva ustrašila, ko je pod mojim srcem začelo biti še srčece najine hčerke Ane, čepra...