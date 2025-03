Natalija Verboten in mama Jožica: Ne, to ni moja sestra! (Suzy)

Priljubljena pevka Natalija Verboten ne zamudi priložnosti, da lahko izpostavi žensko, ki je sooblikovala njeno uspešno kariero. Na prvi pogled bi pomislili, da gre za sorojenko, vendar se prepovedana Štajerka hitro odzove.

»Ne, to ni moja sestra, ampak čudovita mama Jožica. Moj največji vzor, moja učiteljica in najboljše ogledalo. Vem, da se vse mamice trudijo biti najboljše, ampak ona je resnično neprecenljiva. Zna me potolažiti, ko to najbolj potrebujem, in se z mano veseliti, ko je čas za slavje. Najina vez je trdna in neuničljiva, prepletena s spoštovanjem, toplino in hvaležnostjo za vse, kar sva skupaj preživeli,« je ganjena Natalija, ki se z veseljem vrača v materin objem.

Njeni mladostni geni pa so odlična tolažba, da so leta zgolj številka.