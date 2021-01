Natalija Verboten: Deset let sem potrebovala, da sem se vzljubila

Kmalu bo minilo eno leto, odkar nam je koronavirus postavil življenje na glavo, ukrepi pa so številne umetnike in umetnice, glasbenike in glasbenice prikovali na domači kavč in jim onemogočili početi, kar počnejo najraje. Med njimi sta tudi Natalija in njen mož Dejan Bojič, ki imata v lasti podjetje Bumerang, ki se ukvarja s tehnično in dekorativno izvedbo prireditev. »Imava štiri redno zaposlene in veliko zunanjih sodelavcev. Prepoved opravljanja dejavnosti imamo že skoraj eno leto, torej od 7. marca 2020, upad prihodkov za lani je 91-odstoten,« prizna Natalija z grenkobo v glasu....