Natalija Kolšek s hčerko pred mikrofonom

Mama in hči sta pripravili pesem o brezpogojni ljubezni, o upanju, ki nas žene naprej in ima moč, da zaceli zlomljeno srce. Pesem govori o tem, da smo vsi eno in da je pomembno biti hvaležen.

»Ideja se je rodila iz želje, da bi v svet poslala nekaj, kar bo pozitivno vplivalo na vse. V času, ko se vibracija Zemlje viša, ko materialni svet izgublja na vrednosti, ko je brezpogojna ljubezen edina prava, me je nekaj poklicalo in sem napisala besedilo, ki opeva ravno to, da smo vsi eno, da svetloba vedno prekrije temo, da sta ljubezen in mir najpomembnejša. V Pesmi upanja pravim: 'Zaupajmo, ko nam je hudo, da mine vse, ko je čas za to ...' Torej da je vse, kot mora biti, in so življenjske izkušnje naše učenje,« pravi Natalija, ki je hvaležna za odziv. Zdelo se ji je, da je pravi trenutek, da pesem zapoje s hčerko Aisho Najo, čeprav je ponosna na vse tri svoje otroke: sin Anej je star že 25 let, najmlajša Anisa pa jih ima 15.



Glasbeno nadarjeni otroci

»Vsi so glasbeno nadarjeni. Anej je pri štirih letih posnel duet Mama, ti si moja, Anisa prepeva v ožjem krogu, Aisha Naja pa trenutno obiskuje zadnji letnik gimnazije. Je vzorna dijakinja, predsednica razreda, odgovorna, opravlja vozniški izpit, čakajo jo matura in maturantski ples. Z Aisho Najo sva si tudi na pogled najbolj podobni. Hvaležna sem, da mi zaupa, skupaj obiskujeva fitnes. Pred tem je plesala orientalske plese in street dance. V prihodnosti si želi postati profesorica oziroma predavateljica, v prostem času pa je tudi pevka. In glede na to, da so ljudje tako lepo sprejeli najino pesem, bova zagotovo še kaj posneli skupaj,« veselo pove pevka, ki je povezana prav z vsemi tremi otroki.

»Vse si zaupamo, podpiram jih pri vseh odločitvah, ne kaznujem jih, ampak jih oba z možem vzgajava s pohvalami, kar je obrodilo sadove, saj so vsi trije izredno srčni, sočutni in uspešni.«

Nostalgija devetdesetih

Natalija veliko nastopa na zabavah. Zanimivo je, da jo poznajo tudi mlajši, predvsem po zaslugi svojih staršev, ki so svoje čase poslušali še kasete zasedbe Ptujskih pet, pa tudi oddaja Znan obraz ima svoj glas ji je prinesla prepoznavnost med mlajšimi. Zdaj se ji zdi pravi čas, da nekako spet prebudi svoje stare uspešnice Sanjam, Nocoj spet misli tavajo, Solza in druge v nove preobleke.

»Ljudje mi pišejo, da si želijo nostalgije devetdesetih let. Tako si želim, da v živo in s skupino spet zavzamem koncertne odre. Čeprav so nastopi, kadar sem glasbeno presenečenje, tako nabiti z energijo, da včasih vsi skupaj jočemo od sreče. Česa bi si poleg zdravja človek lahko še želel več?!«