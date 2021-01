Natalija Gros in Rok Kunaver: snežni pobeg v dvoje

Zimsko idilo v gorah sta dobro izkoristila Natalija Gros in Rok Kunaver, ki obožujeta gibanje v naravi. Zato sta si oprtala smuči in se odpravila na turnosmučarski podvig, ki jima je napolnil dušo in srce. Par, ki je romanco začel leta 2018 na plesnem parketu šova Zvezde plešejo, naj bi prav ta mesec praznoval obletnico začetka medsebojne naklonjenosti. »Kako lepo je, da imamo v slovenskem jeziku tudi dvojino,« je ob idiličnem posnetku, ki ga je delila na instagramu, zapisala Natalija. Na njem zaljubljenca, ki sta se tudi barvno uskladila, žarita od ljubezni, kar so opazili številni opazovalci, ki so jima privoščljivo zaploskali. Četudi sta morda prestopila regijo, pa nista kršila pravil, temveč sta med obiskom Natalijine mame le združila prijetno s koristnim. Medtem ko je babica poskrbela za varstvo vnukinje Ele, sta se sama naužila svežega zraka in preživela nekaj trenutkov v dvoje, kar je v partnerstvu izjemno pomembno. »Tako je volk sit in koza cela,« je sklenila nekdanja plezalka.

Komentarji: