Natalie Portman: Zavrnila kariero manekenke

Natalie Hershlag se je rodila 9. junija 1981 v Jeruzalemu. S starši se je preselila v ZDA, se učila baleta in modernega plesa, ko pa je imela deset let, jo je opazil Revlonov predstavnik in ji ponudil kariero manekenke.

Ob Jeanu Renoju v filmu Léon kot dekle, ki se spoprijatelji s poklicnim morilcem.

Zavrnila ga je, priložnost pa izkoristila za vstop v igralski svet. Zaradi zasebnosti je prevzela babičin dekliški priimek Portman in debitirala v filmu Léon. Že kot mladenka je igrala tudi na odru, med drugim Ano Frank na Broadwayu, hitro pa vstopila tudi v svet pomembnih produkcij z nastopom v trilogiji predzgodb Vojne zvezd.

Kot usodna Anne Boleyn, zaradi katere je nastala Anglikanska cerkev, je navdušila tudi ljubitelje zgodovine.

Med kariero si je vzela premor in na Harvardu diplomirala iz psihologije, med snemanjem filma Črni labod pa spoznala francoskega plesalca in koreografa Benjamina Millepieda, ki je bil plesni direktor francoskega Baleta, s katerim ima dva otroka.

Med snemanjem Črnega laboda je tehtala le 44 kilogramov, a za vlogo prejela oskarja, zlati globus in bafto.

Upodobila je tudi Anne Boleyn in Jackie Kennedy, trenutno pa navdušuje v filmu Thor kot Jane Foster. Bori se za okolje, pravice živali in proti revščini, denar pa je vložila celo v ameriško žensko nogometno ligo.

Z Benjaminom sta se poročila leta 2012, imata pa sina Alepha in hčerko Amalio.

Njena prababica je v 2. svetovni vojni delala kot britanska vohunka, po kateri je zagotovo podedovala odločnost in pogum.