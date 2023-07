Nasveti za zdravo potovanje (Suzy)

Osnovni nasvet je seveda uživanje zdrave hrane, ki jo je dobro imeti pripravljeno za nujne primere. Če ne načrtujete obrokov in prigrizkov ali vsaj nimate v mislih nekaj možnosti zanje, se boste pogosteje zatekli k nezdravi hrani. Na srečo so zdrava živila vedno bolj na voljo ne glede na to, kako potujete. Če je mogoče, vsaj nekaj sveže domače zelenjave in sadja nesite s seboj. Tudi oreščke, semena, kokosov čips, semenske krekerje, trdo kuhana jajca. Dobro je imeti podporno hrano vedno v bližini, da ne bo izzivov z lakoto in boste lažje počakali do naslednjega zdravega obroka, še posebno, če z...