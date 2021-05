Nasveti Ane Marie Mitič: Mamice, vzemite si čas zase!

»Malo navihanosti ne škodi.«

Da si mamice skoraj nikoli ne vzamejo časa zase in za svoje hobije, ni nič novega, a dejstvo je, da se o času, ki naj bi si ga ženske vzele zase in za svojo sprostitev, ne pogovarjamo prav pogosto. Igralka in stand up komedijantkase je odločila naglas spregovoriti o težavi, s katero se kot mamica srečuje tudi sama.»Razmišljam, da si vzamem dan 'off'. Izklopim telefon, grem kam v naravo, berem knjigo, karkoli. Sama. Dokler je mali v vrtcu. Kar nekam na izlet, na kavo, kaj pa, če grem na postajo, pa najdem prvi odhod vlakov, pa kar grem? Nekam na hitro? A si upam? Malo navihanosti ne škodi,« je razmišljala in navdušila svoje sledilke oziroma mamice na instagramu.»Zakaj pa ne, saj s tem nikomur ne škodujem. Kvečjemu bodo vsi napredovali, saj bom boljše volje. Kaj mislite, mi bo uspelo ali me bo pregrizla slaba vest?« je mamice vprašala Ana Maria in dobila odgovor, naj si vzame čas zase, saj ga krvavo potrebuje.