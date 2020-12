Nasvet Jureta Godlerja: Obnašajmo se, kot da je spet 2020

Voditelj in pisatelj Jure Godler se letošnjega silvestrovega veseli iz več razlogov. »Prvi je ta, da bodo kljub skrajnim razmeram, s katerimi se spopadamo, vseeno izvedli novoletni koncert dunajskih filharmonikov, drugi pa, da bova z Davidom Urankarjem prvega januarja popestrila dan vsem ljubiteljem podkastov, in sicer z novoletno različico najinega podkasta Gospoda, ki bo povrhu še v videoobliki!« se začetka januarja veseli voditelj Milijonarja. Strinja se, da leto 2020 do marsikoga ni bilo prijazno, vendar se moramo v prihodnost zazreti z drugačnim pogledom. »Najbolje bo, da se v leto 2021 podamo, kot da je na koledarju spet 2020, ...