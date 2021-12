Nasmejani Jan Plestenjak: z ljubeznijo nad gube

Moški nimajo veliko možnosti, da si okrasijo obraz. Nekateri si omislijo brado in brke, drugi si zmehčajo ustnice z zaščitnim mazilom pred mrazom ali po vzoru žensk podležejo lepotnim popravkom. Naš Jan Plestenjak je preizkusil že marsikaj, a najbolj prisega na srčen nasmeh, ki ga izvabijo ljubezenski metuljčki.

Prav ti so namreč krivi, da se pevec zadnje čase zelo pogosto smeji. Čeprav sta obrazna mimika in kremženje obraza zaradi pristnega hihitanja kriva za nastanek gubic, se zanje ne zmeni, saj se jim ne reče naključno, da so smejalne.

Sledi dobre volje na koži so sinonim in znamenje za zadovoljstvo, ki ga Jan res ne želi prikrivati. Še zlasti ob priložnosti, ko ga prežema ljubezen, tista mesena, ki mu jo v neomejenih količinah namenja Lara, in glasbena, za katero je poskrbela Helena Blagne. Z njo bo namreč zapel prvič v karieri in nam pričaral pravo božično presenečenje.