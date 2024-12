Nasmejana Ula Furlan: romantične rimske počitnice (Suzy)

Voditeljica in igralka Ula Furlan si decembrske dneve krajša s pohajkovanjem po s soncem obsijani italijanski prestolnici, kjer z izbrancem, hrvaškim igralcem Domagojem Jankovićem, uživata v slastni hrani, ogledovanju krajev, kjer je pečat pustila zgodovina, in brskanju po trgovinah.

Lepotica, ki je pred tednom dni praznovala enainštirideseti rojstni dan, je predbožične dni namenila dvojini in romantiki, saj se vedno bolj zaveda, da ji največ pomenijo ljudje, ki jih ima rada, in trenutki, ki jih lahko preživi v njihovi družbi. Leto, ki je za njo, ji je prineslo veliko lepega in dobrega, številne pobege čez mejo v družbi ljubljenega, marsikatero kosilo z mamo Mišo Molk in tudi premiero filma Pa tako lep dan, na katerega je čakala kar debelo desetletje.

Vreme jima je bilo naklonjeno, dobre volje pa jima tako ali tako ne zmanjka.

Zato z nasmeškom stopa v novo osebnostno leto, še preden bo tradicionalno družinsko praznovala najlepše praznike. Čin, čin, Ula!