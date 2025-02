Nasmejana Blažka Müller: svetlo je v moji duši (Suzy)

Študijske prelomnice v življenju otroka so nekaj posebnega za vsakega starša. Večinoma so povezane s čustvenim vrtiljakom, saj se jim v mislih odvrtijo vsa leta skrbi in številnih zagat ter vrhuncev. Blažka Müller se je neznansko razveselila študijskega vrhunca hčerke Stele Danice. Ljubkovalno ji pravi zvezdica in javno se ji je zahvalila za vse lepo, kar ji je prinesla v življenje.

Ponosno jo je pospremila k slavnostnemu trenutku, ko je prejela diplomo in postala univerzitetna diplomirana pravnica. Presenetila jo je s šopkom rož in ji za na pot podala nekaj dragocenih modrosti. Voditeljica se zaveda, da z zaključkom študija otrok tudi mamice dobijo svojevrstno priznanje, ker so zdržale vse preizkušnje in bile ves čas trdna opora.