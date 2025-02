Nasmejana Bepop dekleta: s prijateljicami je vse lepše! (Suzy)

Neutrudne glasbenice, ki so poleg tega, da jih že več kot dve desetletji druži ista skupina, aktivne tudi na ostalih področjih, so si oddahnile. Za njimi je namreč eden največjih koncertov v karieri, na katerem so nastopile z ostalimi akterji turneje Popstars izpred 23 let.

Dogajanje v zaodrju je bilo pestro in zanimivo, pevke, pevci, plesalke in plesalci so se ves čas imenitno zabavali, se spodbujali in obujali spomine. Tam smo opazili nekdanjo judoistko in olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak, ki je prijateljica z dekleti, še posebno dobro se razume z Ano Praznik.

Nasmejana svetlolaska, ki je v zadnjem obdobju vpeta v različne projekte, je imela po odličnem nastopu pred skoraj 3000 obiskovalci kar nekaj bolečin v hrbtu, zato ji je Tina, ki ji gredo pravi prijemi odlično od rok, spretno sprostila mišice.

Sledil le še zadnji skok na oder, ko so zadnjo skladbo zapeli vsi nastopajoči, zadovoljna druščina pa je pozneje nazdravila uspešnemu projektu.