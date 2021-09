Našim športnikom je napisal himno

Življenjska tragedija lahko človeka popolnoma zlomi ali spodbudi k ustvarjanju. Gregor Bezenšek, ki ga poznamo tudi pod imenom SoulGreg Artist, ki mu je pred dobrima dvema letoma huda bolezen vzela sina Viljema Julijana, je tokrat pripravil nekaj prav posebnega.



V svet je namreč poslal športno-navijaško pesem z naslovom Slovenija zmore!, ki jo je poklonil vsem slovenskim športnikom in njihovim zvestim navijačem. S skladbo želi glasbenik prispevati tudi k promociji slovenskega športa, zato jo je izdal ob dnevu slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra.



»Neverjetno je, da naša Slovenija v športu dosega takšne izjemne uspehe. Naši športniki si resnično zaslužijo naše največje spoštovanje, saj so največji garači, hkrati pa imajo veliko zlato srce. Prav tako imamo v naši deželi izjemne navijače in najbolj sem vesel, ko celotna Slovenija združeno, v eni sapi navija za naše šampione. Mogoče smo številčno res majhni kot narod, a smo resnično veliki kot ljudje!« o svoji pesmi pravi glasbenik, ki je vanjo vključil tudi slovenski ponos – harmoniko.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: