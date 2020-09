Naši največji internetni zaslužkarji

Več imaš sledilcev, večja je možnost, da te podjetja povabijo k sodelovanju. Že bežen pogled po družabnem omrežju pokaže, da so se nekateri zelo premišljeno lotili tega dobičkonosnega posla. Najprej so si izbrali ciljno občinstvo, ga nagovorili s preverjenimi triki ter si tako pridobili njihovo zaupanje. Prva, ki ji je to uspelo, je bila Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna. Osredotočila se je na najmlajše občinstvo in v nekaj letih zgradila prepoznavno blagovno znamko, s katero je začela služiti tisočake. Otroci in najstniki so zelo dobra tržna niša, saj jih zlahka zmanipuliraš in prepričaš, da nujno potrebujejo, ...