Naše lisičke na stopničkah

Mraz je pritiskal kot za stavo, dekleta niso bila pred njim varna niti v zavetju šotorov. PCR-testi, maske in seveda povsem drugačno vzdušje brez občinstva so poskrbeli, da je bilo tekmovanje vsekakor nepozabno. Tudi zato smo se ozrli v preteklost in se odločili pokloniti devetim slovenskim lisičkam, ki so se že pred izjemno Meto Hrovat zavihtele na zmagovalni oder bodisi v jugoslovanskih bodisi v samostojnih časih. Prva športna zvezda Mateja Svet, foto dormeoMateja Svet je ena naših najuspešnejših športnic, ki je v osemdesetih nizala uspeh za uspehom in se na najvišji stopnički izmenjevala z ...