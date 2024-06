Naša nekdanja smučarka navdušuje s svojo babico (Suzy)

Še ne dolgo nazaj je mlada in simpatična Meta Horvat kot za stavo nizala odlične rezultate v smučanju. Po hudi nesreči na turnih smučeh se je posvetila družinski turistični agenciji v Kranjski Gori, vendar za dušo še vedno rada smuča, teče in hodi po gorah. Nad tem jo je navdušila babica Tonka Zadnikar, ki je marsikomu v navdih.

Sedeminsedemdesetletne gospe namreč nič ne ustavi. Obožuje tek in traile, nedavno sta bili z vnukinjo skupaj na eni najlepših, a tudi najtežjih tekem – Podbrdo trailu. »Bilo je super kot vedno. Družili smo se s tekaškimi prijatelji, vesela sem, da imam naslednico. Moja vnukinja je bila velika zmagovalka na razdalji 20 plus,« je veselo povedala babica, ki se je podala na deset kilometrov krajšo progo in vsa nasmejana prišla v cilj. Kmalu jo čaka nova tekma, šla bo na Soča trail, ki slovi po čudoviti in razgibani progi.