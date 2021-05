Narodno-zabavna glasba ji je zlezla pod kožo

Tri desetletja je na domačih in tujih odrih stala v narodni noši.

Osemnajst let je bila pevka v Ansamblu Rosa.

Želja po nadaljnjem izobraževanju je Zgornjesavinjčanko iz Potoka pri Nazarjah pripeljala v Maribor, kjer je spoznala partnerja in si v Malečniku ustvarila dom in družino. »Zaposlena sem v vrtcu, zato me doma in v službi vsak dan razveseljuje otroški smeh,« pravi, mamica hčerke, ki obožuje delo z otroki, saj ji ob njih ni nikoli dolgčas. A odkar ve zase, je zaljubljena tudi v glasbo.»Že v zgodnji mladosti sem ob ropotu strojev v očetovi mizarski delavnici rada nastopala in prepevala. Pozneje sem pela v šolskih zborih in drugih pevskih sestavih, tudi v cerkvenem zboru, zraven pa obiskovala še ure solopetja,« pravi pevka, ki je začela narodno-zabavno glasbo bolje spoznavati pri 18 letih, ko so jo k sodelovanju najprej povabili člani Ansambla Gaj iz Mozirja. »Pozneje sem nekaj časa pela v Ansamblu Francija Zemeta, kar je bila odlična popotnica za naprej, ko sem se pridružila avstrijskemu ansamblu Original Karawanken muzikanten. To je bila posebna izkušnja in prelomnica v mojem življenju. Po smrti vodje je prenehal delovati, po nekaj mesecih glasbenega premora pa se je moja pot začela v Ansamblu Rosa. Fantje so me povabili na avdicijo in še danes se dobro spomnim prvih vaj v podstrešni sobici pri Švabovih (harmonikarja ansambla, op. p.). S fanti smo se takoj ujeli in z njimi sem preživela 16 čudovitih let,« nam zaupa Pečnikova.»Ko danes brskam po spominih, mi je res toplo pri srcu, saj smo doživeli toliko lepega, prebedeli veliko noči in tudi kakšno ušpičili. Z njimi sem prepotovala Slovenijo, gostovali smo tudi v Avstriji in Nemčiji, se udeleževali festivalov, sodelovali v televizijskih oddajah, igrali na maturantskih plesih, porokah … Danes pa sem hvaležna in vesela, da fantje in dekle v pomlajeni zasedbi uspešno ustvarjajo naprej.« Kot nam še zaupa, je septembra 2018 minilo 30 let, odkar je prvič stopila na oder in si oblekla narodno nošo, na kar je ponosna še danes. »Pred dvema letoma pa se mi je zazdelo, da je preprosto dovolj in je čas za slovo, čeprav so mi starši in družina vedno stali ob strani.«Seveda pa še vedno rada prisluhne narodno-zabavni glasbi, ki ji je dodobra zlezla pod kožo. Rada prav tako zapoje in vzame v roke mikrofon, če se le ponudi priložnost za to. »Moram reči, da sem zagotovo največja oboževalka Ansambla Rosa in še naprej spremljam njihovo pot, ki traja že več kot četrt stoletja. Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi pot z njimi prehodila še enkrat,« pravi Karmen, ki je letos aprila praznovala 50. rojstni dan in upala, da bo lahko priredila veliko zabavo. A ji je koronavirus to preprečil. »Kljub temu so mi družina, prijatelji in sosedje pripravili veliko presenečenj. In ko sem že mislila, da je vse mimo, so me ugrabile moje najbližje sodelavke in me odpeljale v neznano. Skupaj smo preživele lepo popoldne in večer, tako da na koncu velike zabave sploh nisem več pogrešala,« pravi naša sogovornica, ki si rada vzame čas za družino, prijatelje, sestri, mamo, ki so bili za njeno družbo v času glasbenega udejstvovanja prikrajšani.»Zato jih pocrkljam s kakšno torto, ki jih rada pečem sama, najdem pa tudi čas za ustvarjanje,« še pove abrahamovka, ki verjame, da bo druga polovica njenega življenja bolj umirjena, čeprav ji pozitivne energije, ki jo izžareva, ne manjka. In je je dovolj še za številne nove dogodivščine.