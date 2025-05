Naravno mladostni – z le nekaj popravki (Suzy)

Pamela Anderson ni edina, ki osuplja s svojim mladostnim videzom, čeprav vemo, da se je odločila, da se ne bo spremenila v napihnjeno umetno lutko. V to skupino lahko prištejemo še Meryl Streep, Helen Mirren, Andie MacDowell in še nekatere druge. Kako jim uspeva, da so pri svojih letih in brez očitnih popravkov tako čudovite? Skrivnost ni v izogibanju kirurgom, temveč v pravi meri. Dobra krema je osnova Prej začnete skrbeti za kožo, bolje bo. Pri dvajsetih je dovolj, da vsako jutro nanesete na obraz kremo z zaščitnim faktorjem 30 ali več, saj boste na ta način zaščitili kožo pred staranjem, ...