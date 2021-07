ZDRAVILNI GAJ TUNJICE

Naravni raj za samozdravljenje (FOTO)

Alternativne oblike zdravljenja so jo od nekdaj zanimale. Hodila je na tečaje Barbare Ann Brennan in meditacije, nato pa študirala fizioterapijo, kar je odlično dopolnilo njeno znanje akupresure ter Kirlianove fotografije avre, s katerima se ukvarja v sklopu Zdravilnega gaja Tunjice, ki ga je odkril in zasnoval njen oče. Ta se ponaša z devetimi točkami, ki uravnavajo energijo, pospešijo obnavljanje telesa in njegovo zdravljenje, hkrati pa je blagodejna tudi njihova Živa voda s certifikati različnih mednarodnih znanstvenih raziskav.