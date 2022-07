Naravna Natalia Dyer: priporočen seznam lepotnih popravkov

Natalia Dyer, ki v megauspešni nadaljevanki Stranger Things igra Nancy Wheeler, je pri 21 letih postala slavna prav zaradi te vloge. Prepoznavnost ji ni prizanesla, pač pa je postala tarča tabloidov in žrtev obrekovanja na internetu, saj je prav vsak imel svoje mnenje o drobni igralki.

Povedala je, da se s težavo sooča s pastmi slave in da si večino časa želi, da bi jo pustili pri miru. Zdaj je medicinska sestra, ki dela v ordinaciji plastičnega kirurga, obenem pa ima priljubljen profil na tiktoku, posnela video, v katerem razloži, kaj vse bi morala igralka pretrpeti, da bi bil njen obraz bolj popoln.

Trenutno lahko na Netflixu gledate že četrto sezono uspešnice.

Najprej bi ji popravila mišice na licih, da bi zožila obraz, v brado in ustnice injicirala polnila ter ji z botoksom dvignila obrvi. Nazadnje je pokazala fotografijo 'popravljene' Natalie in sprožila val ogorčenja. To je narobe z današnjim svetom: namesto slavljenja naravne lepote na družabnih omrežjih prikazujejo, kaj vse je z nami sploh lahko narobe. Naravno je najlepše. Tudi Natalia.