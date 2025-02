Naravna eleganca ali drzna ekstravaganca? Odkrijte barvne trende las za 2025 (Suzy)

Morda bi lahko rekli, da bodo v 2025. modni naravni toni las, vendar s tem ne bi povedali vse resnice. Platinaste svetlolaske, v kakršne nas želijo v letošnjem letu preobraziti modni guruji, imajo pač bolj malo skupnega z naravo, razen če izhajate iz katerega od severnih narodov, ki se ponašajo z naravno skoraj belimi lasmi.

Anya Taylor-Joy

Muze velikega maga

Koloristi so trend poimenovali kar Hitchcockove plavolaske, saj je veliki režiser za svoje filme izbiral prav svetlolaske z odtenkom las, ki si ga bodo modno osveščene posameznice omislile v letošnjem letu.

Toda v resnici gre za precej svetlejši odtenek, kot ga boste razbrali pri muzah mojstra groze, kot je denimo Grace Kelly. Ravnajte se rajši po enem zadnjih odtenkov las igralk Anye Taylor-Joy in Michelle Williams. Pomembno pri trendu je, da si ne dovolite niti milimetra narastka.

Helen Mirren

Noir časi

Rjavi lasje naj bodo zadimljeni, svetujejo poznavalci trendov. To pomeni, da morate biti videti kot kakšna junakinja iz filmov noir iz štiridesetih let oziroma ženska, ki je pravkar vstopila skozi stranska vrata v pritajeno osvetljen lokal. Tovrsten videz vključuje balayage za ustvarjanje več plasti zadimljenih, hladnih odtenkov rjave na vrhu, konice morajo biti v toplem rjavem odtenku.

Beli zobje

Še en trend za rjavolaske je sivo rjava, ki ji nekateri rečejo tudi ledeno rjava. Gre za odtenek, ki vsebuje nekaj sivine in je videti zelo naraven. Lahko bi rekli, da je v modi mišja barva, ki smo se je v preteklosti tako močno želeli znebiti. Lasje so pobarvani z eno samo barvo ali so ozaljšani s poudarki v pepelnatih tonih.

Poudarite najlepše

Najbolj drzne

Rdečelaske bodo letos še posebno modno žarele v odtenkih ognjiča. Za rdečo pričesko izberite sijočo mešanico zlatih, bakrenih in rjavih odtenkov. Pobarvani lasje bodo oponašali naravne, le z malo pretiravanja. Pri tem videzu je ključno, da se opazi, da gre za delo frizerja, ne narave.

Dišeča novost

Zares drzne se lahko letos odločite za pramene v odtenkih dragih kamnov. V ospredju sta smaragdno zelena in safirno modra. Odlično se ujemajo z naravno sivimi lasmi. Spomnite se Hellen Mirren na rdeči preprogi v Cannesu.

Namesto vranje črne se raje odločite za bolj naravno, kavno rjavo, priporočajo poznavalci. Vzor za drzni espresso sta najnovejša odtenka Rihanne in Zendaye.