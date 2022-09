Kljub temu se je do sredine 20. stoletja zvrstilo 14 dehnarjev ali svečenikov, ki so pomagali skupnosti, ki je verjela v moč Nikrmane – velike matere narave, izvajala obrede v svetiščih, poznala svoj sistem samozdravljenja in zaščite. Marsikatera njihova dognanja odmevajo v sodobni duhovnosti, z njihovim znanjem pa si lahko pomagamo še danes. Staroverstvo, najstarejše verovanje pri nas, ki je skoraj že povsem izumrlo, je bil način življenja naših prednikov. Okruške njihovega znanja je popisal in ohranil pokojni Pavel Medvešček, ki je prisegel, da bo pričevanja objavil šele po 40 letih, ...