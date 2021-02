Napovedali so ji tri mesece, živela je 96 let

Kot je ob njeni smrti delil z javnostjo nekdanji ameriški predsednik Barrack Obama, so Cicely Tyson zaradi šuma na srcu ob rojstvu napovedali, da ne bo živela dlje od treh mesecev. Dočakala je zavidanja vrednih 96 let, s svojim življenjem in delom pa je nenehno premikala meje. Ne nazadnje je bila zagotovo ena redkih igralk, ki pri tej starosti še dobivajo ponudbe za delo. Igrala je vse do zadnjega: v Netflixovi seriji Kako se izmazati z umorom je nastopila kot mama glavne junakinje, nazadnje pa se je pred kamerami preizkusila v vlogi miss Lime v seriji Cherish the Day. Bila je prva temnopolta igralka, nominirana za oskarja. Ta med igralci najbolj želeni zlat kipec je prejela leta pozneje, poleg častnega oskarja za življenjsko delo pa so se na njenih policah z nagradami lesketali tudi trije emmyji in tony. Popolno posvečanje poklicu, ki ga je jemala kot svoje poslanstvo, je imelo svojo ceno. Kot je dejala v avtobiografiji, jo je plačala predvsem njena hči, ki jo je rodila pri rosnih 18 letih. Javnost hčerke ni nikoli poznala, znano ni niti njeno pravo ime. Tudi ljubezenske pravljice do konca svojih dni ni doživela. Njeno življenje sta zaznamovali dve veliki ljubezni: z očetom otroka Kennethom Franklinom sta se dve leti po poroki ločila, pozneje se je poročila z jazzovskim zvezdnikom Milesom Davisom, a tudi ta zakon ni trajal.

