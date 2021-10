NAPOVED

Napoved za oktober: Mesec križišč in odločanja

Oktober prinaša veliko kozmičnih premikov in sprememb. Če vam je do zdaj uspelo svoj oder dobro postaviti in na njem odločno stojite, boste zdaj prejeli nagrado – nov odnos, prostor ali delo. V začetku meseca bomo imeli šest retrogradnih planetov, ki pa se bodo postopoma obračali nazaj v direktno gibanje. Ob koncu meseca ostaneta retrogradna samo še dva. Obrati Plutona, Saturna, Jupitra in Merkurja bodo prinesli veliko spremembo tempa in dinamike, ki ste je bili vajeni.