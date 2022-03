Napoved za marec: Začnite početi stvari, ki si jih resnično želite

Morda čutite popoln kaos ali praznino, kot da ste se izgubili in ne veste, kam in kako naprej. Čas bo za bilanco preteklih mesecev, preden se lotite novega. Naredite preskok v svojem načinu razmišljanja in ukrepajte glede stvari, ki jih želite narediti. Pustite izgovore ob strani in s to energijo naredite povsem novo potezo. To še posebno velja v drugi polovici meseca, ko po marčevskem enakonočju prehajamo v sezono ovna. Morda čutite popoln kaos ali praznino, kot da ste se izgubili in ne veste, kam in kako naprej. V prvem delu meseca bo Sonce še v vodnih ribah. To je zadnje znamenje zodiaka...