KONCI IN NOVI ZAČETKI

Napoved za junij: Čas za odločitve in soočenja (Suzy)

Junij je mesec, ko bomo postavljali povsem nove temelje v življenju. Še naprej se bomo ukvarjali s temeljnimi vprašanji – s koreninami, s tem, od kod prihajamo, z družinsko dinamiko in domom. Konci in novi začetki, ki so se dogajali v preteklih tednih, bodo zdaj pokazali, kje ste v življenju pristali.