NAPOVED

Napoved za februar 2022: Nekatere bo poiskala roka pravice

Merkurjev obrat iz retrogradne faze bo prinesel čas, ko se bodo zjasnile zadeve, o katerih ste dvomili ali so bile meglene in negotove. Če se srečujete z zamudami, tehničnimi težavami ali pogodbenimi spori, boste morda zagledali luč na koncu tunela. Merkur bo potreboval nekaj časa, da si povrne svojo prejšnjo moč, zato bodite potrpežljivi, lahko pa to energijo uporabite, da se bolj naslonite na intuicijo in poslušate svoj notranji občutek.