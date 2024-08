Napoved za avgust: Spremembe nas bodo vodile v nove smeri (Suzy)

Sonce prihaja v svojo največjo moč in poletje, ki je pred nami, prinaša svežo energijo za konkretne premike, priložnosti in nove začetke. Avgustu vlada kočija, ki nas s svojo simboliko usmerja k odločnim korakom in dinamičnim premikom. Kot vidik sprememb, selitev in preobratov se bodo konkretne spremembe lahko pokazale šele v oktobru. Zdaj vedite le eno: da je premik, ki ga boste naredili, izjemnega pomena.